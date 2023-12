Algunas cosas que ves y escuchas en tu entorno habitual no te gustan en absoluto, pero tampoco debes ir de héroe por la vida. Primero asegúrate que algunas personas quieren realmente ser ayudadas, porque puedes llevarte algún chasco.

Tu desempeño laboral puede verse ensombrecido por la súbita aparición de situaciones de tensión . Aprende a negociar, no intentes imponer siempre tus puntos de vista o sólo conseguirás que los problemas se envenenen todavía más.

Las decisiones tomadas son importantes y te llevarán lejos , pero el sacrificio exigido será grande y de mucho esfuerzo. Eso es lo que te convendría explicar cuanto antes a tu pareja o la familia, para que no se lleven a engaño.

A estas alturas de la película , deberías tener ya claro lo que buscas o al menos lo que necesitas; si no es así, tendrías que cambiar de vida y probar algo hasta que des con el punto de tu felicidad.

No deberías asumir responsabilidades que no te corresponden, sobre todo si te provocan nervios y estrés adicionales. Ya es hora de que otros sean capaces de tomar las decisiones que les corresponden, no todo se puede delegar.