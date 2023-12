Tu actividad febril te lleva de un lado a otro día tras día , y no te das cuenta de lo que te vas dejando en el camino. Es hora de parar un poco, recapacitar y ver a quién estás implicando en tus vaivenes.

Es posible que sufras algún bajón emocional , los astros no te ayudarán en este sentido, pero si reflexionas un poco, comprobarás que no tienes razón para esta preocupación; tu pareja y tu familia te quieren y harán lo posible porque salgas de ese estado.

No malgastes tu buen humor enredándote en inútiles y absurdas peleas familiares. Pon tu grano de arena para ser un más tolerantes, y no seguir con la costumbre de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.