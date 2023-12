Las señales de tu entorno reforzarán tu idea de que necesitas nuevos aires de ahora en adelante ; no tienes muy claro en qué ámbito quieres seguir desarrollando tu actividad laboral, pero date un margen de tiempo.

No debes permitir que el desánimo te invada a causa de las complicaciones familiares. Mientras no se trate de problemas de salud serios, te convendrá buscar válvulas de escape hacia el diálogo, lo que te llevará a la placidez.

El influjo del planeta Mercurio en tu signo te ayudará a buscar las ideas necesarias para continuar tu viaje hacia el éxito . No te precipites, tómate tu tiempo y dedica el espacio necesario para todas esas ideas brillantes que en estos momentos pugnan por salir de tu cabeza.

La cautela se impone ante los cantos de sirena que te llegan para cambiar de trabajo. Los tiempos no están para mudanzas complicadas, y tendrás que valorar que una equivocación en este sentido no tiene vuelta atrás.

No hagas esfuerzos excesivos, la salud debe ser para ti lo primero en estos momentos, porque si lo piensas fríamente, no te hace falta nada que no sea eso. Atención a la hora de firmar contratos de cualquier tipo.