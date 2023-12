Te llegarán datos e informaciones muy útiles para tu trabajo o tu ocupación habitual. No dejes pasar el tiempo, porque aprovecharse del factor sorpresa de esas novedades será muy interesante y productivo para el éxito a corto plazo.

Buen momento para la comunicación social y familiar. Sientes que has recuperado la confianza con tu familia y que tienes necesidad de ver a tus amigos para demostrarles que estaréis juntos en los momentos importantes de la vida.

Los problemas de salud o de estado de ánimo te impedirán hacer tu vida normal en el día de hoy. Necesitará un período de reposo, tal vez un día metido en la cama. Contarás con los amigos para entretenerte, pero seguro que no te apetecen visitas.

Alguien de tu entorno social o familiar necesita consuelo y compañía. Olvida por un día tu trabajo y abraza la fraternidad y la generosidad que tanto necesita una persona querida. No te vendría mal una escapada para relajarte y meditar.

La rutina está cercando tu relación de pareja, y será motivo de que lo sentimental pase a ser una prioridad , porque sabes muy bien que si no estás a cien por cien en esta faceta de tu vida, todas las demás pueden venirse abajo.

El trabajo parece que se estabiliza y tienes más tiempo para ti mismo. Disfruta de todo aquello que te gusta antes de que se recupere el endiablado ritmo habitual. No abandones la dieta ahora que has recobrado tu peso ideal.

Problemas aparentes en todos los ámbitos de tu vida , pero más bien debido a tu obcecación con determinados temas. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga: encontrarás así el modo de frenar los ímpetus de una persona que intenta controlarte demasiado.

Recuperarás tu ilusión y te arreglarás con tus mejores prendas. El resultado será evidente y notorio. No por ello conseguirás nada que no habrías conseguido de otra manera. Lograrás recuperar tu peso en unos días; tras ello, no dejes de hacer ejercicio para mantenerlo.