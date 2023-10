Necesitarás algunas reformas en tu casa , aunque ahora no sea el momento económico que te gustaría tener para ello. Una lista de prioridades y un calendario bien programado te ayudarán a conseguirlo sin agobios.

Los nervios ante los cambios que se avecinan en tu vida pueden causarte una mala pasada y ponerte en aprietos sobre todo si no te dejan descansar bien. Será contraproducente para tus objetivos , así es que tal vez debas pedir consejo médico.

Buen día para las excursiones artísticas y culturales , posiblemente disfrutes de la oportunidad de ver algo único, aunque estés cansado y tengas que hacer un esfuerzo considerable, te alegrarás de haber ido, porque no tendrás más ocasiones.

Tendrás claro que debes tomar ciertas decisiones antes de que pasen muchos días, pero también sabes que has de madurarlas para tener la seguridad de que no te equivocas. No dejes que los demás te presionen más de la cuenta, aunque sea por gente que te quiere.