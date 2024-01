Una persona que conociste en otro momento y a quien hace tiempo que no ves te llega a modo de nuevo amor , pero te asaltarán dudas sobre si arriesgar tu tranquilidad actual, tengas o no pareja.

Necesitas hacer algunas inversiones para desarrollar tu idea o tu negocio porque algunos aspectos del mismo pueden estar anticuadas. Tendrás ayuda de la familia, pero no deberías dejar que cambien mucho tus ideas.

Por muy convencido que estés de la validez de tus argumentos, cede un poco, o saldrás perdiendo. No hay nada de malo en hacer concesiones de vez en cuando. Te gusta ganar siempre, y eso no es malo; pero los excesos nunca son convenientes.

El terreno laboral es favorable para nuevas perspectivas y proyectos. No lo desaproveches, es el momento para dar aire a los proyectos que tienes metidos en el cajón, aunque te quite tiempo para tus ocupaciones más personales.

En muchas ocasiones has sido partidario de no enfrentarte a la verdad, o más bien hablar con medias verdades, pero llegarás hoy a un punto en la relación con una persona en la que no tendrás más remedio que actuar con completa sinceridad.