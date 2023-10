Aunque no te gusta mucho demostrar tus sentimientos, tus relaciones necesitan ser mucho más intensas , sobre todo en estos momentos en que tu pareja necesita de apoyo extra. No seas egoísta.

Existe la posibilidad de que te enamores de nuevo , aunque tal vez no elijas la persona adecuada. Procura informarte sobre ella con algún amigo común, porque los astros no deparan nada claro para la eventual relación.

Intenta fijar tus objetivos lo antes posible en el trabajo y no te preocupes por los obstáculos . Con una actitud demasiado reservada tal vez no consigas alcanzar las metas que te has propuesto. Saca algo de tiempo para ir al gimnasio.

No seas suspicaz y deja de buscar enemigos donde no los hay y no sospeches de compañeros que no han hecho nada en tu contra. Plantéate nuevas metas para los próximos meses, y si te aburres, busca un nuevo trabajo.