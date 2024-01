La gente estará encantada de tenerte cerca porque desprendes energía y buen humor , posiblemente ante la perspectiva de un prometedor fin de semana. Tendrás que reservar alguna energía para que estos días no se queden en nada.

Debes mantener tu privacidad con más cuidado de ahora en adelante , porque puedes llevarte un pequeño disgusto al saber que algunas personas están comentando cosas que no deberían estar en su boca.

Tendrás la sensación de que llegas al final del camino con más destreza que en ocasiones anteriores. Puede ser porque hoy es el final de tu semana laboral y no estás tan cansado como las anteriores. Comienzas, por ello, con fuerza los planes para el fin de semana.

Tendrás discusiones con personas del sexo opuesto y algunas pueden desembocar en un fuerte enfrentamiento , que te puede perjudicar en el futuro. Procura dominarte un poco más, aunque no aguantes que te intenten controlar.

Posibilidad de encontrar buenas oportunidades en el terreno laboral, tal vez en los estudios. Nuevos aires fluyen a tu alrededor en este campo, ofreciéndote perspectivas nuevas, no exentas de riesgos, pero ya sabes, quien no arriesga no gana.