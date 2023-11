Aprende a valorar a cada uno en su justa medida ; a veces demuestras una actitud intolerante de lo más fastidiosa, y pagas el pato con quienes menos lo merecen. No deberías olvidar que la mayoría de las personas tienen cosas buenas que ofrecer.

Puedes haber sufrido dolorosos contratiempos amorosos en las últimas jornadas , pero no todo está perdido. Simplemente tendrás que demostrar a las claras tus sentimientos, esforzarte por dar tu mejor versión y comprobarás que todo comienza a fluir hacia la felicidad.

Deja de preocuparte en exceso de tu cuenta económica. Aunque tus finanzas no están en su mejor momento, las cosas saldrán mejor de lo que esperabas. Tómate un respiro y planifica vacaciones que saquen lo mejor de ti.

Tu salud tenderá a resentirse a partir de hoy si sigues cuidándola de forma tan descontrolada como hasta ahora. Se impone un plan de alimentación sano y el ejercicio suficiente como para que no te crujan las articulaciones. Adelante, te sentirás mucho mejor.

La constancia debe ser tu guía en estos días si quieres encauzar bien tus asuntos. No tientes tanto la suerte y tómate más en serio las posibilidades que se te ofrecen con tu propio esfuerzo. A veces lo has tenido fácil, pero no siempre será así.