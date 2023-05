Se acercan días favorables para dar un impulso a tus proyectos. Una vena artística puede facilitarte las labores más cotidianas y despertarte un instinto musical que nunca conociste. Puedes tener una digestión pesada; come despacio y no te excedas en los postres.

Necesitas urgentemente una inyección de autoconfianza. Confía un poco más en tus capacidades, no menosprecies tu valor, y, sobre todo, ni se te ocurra pensar que otros hagan tu trabajo. Estás perfectamente capacitado para rendir tanto o más que los demás.

El ejercicio y el deporte pueden ser la mejor receta para mejorar una dolencia que te perjudica. Los síntomas pueden estar relacionados con los sentimientos, pero si no los alivias pronto podrían convertirse en problemas físicos.

Estarás, cosa poco habitual en ti, extraordinariamente sensible, en un estado permanente de sueño cercano al atolondramiento. Como no pongas las pilas, acabarás metiendo la pata. No mezcles las cuestiones personales con los asuntos económicos