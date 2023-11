Aprende a valorar a cada uno en su justa medida ; a veces demuestras una actitud intolerante de lo más fastidiosa, y pagas el pato con quienes menos lo merecen. No deberías olvidar que la mayoría de las personas tienen cosas buenas que ofrecer.

No permitas que las turbulencias de tu vida personal interfieran en tu rendimiento en el trabajo . De lo contrario, es más que posible que acabes envuelto en discrepancias con tus jefes, y eso es lo último que necesitas.

La constancia debe ser tu guía en estos días si quieres encauzar bien tus asuntos. No tientes tanto la suerte y tómate más en serio las posibilidades que se te ofrecen con tu propio esfuerzo. A veces lo has tenido fácil, pero no siempre será así.