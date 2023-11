Hoy surgirá una sorpresa en tu vida sentimental que te colmará de alegría compartida con la persona amada. En el trabajo tendrás una jornada algo rutinaria y vacía de contenidos atractivos. No se te hará demasiado pesada.

Te sentará muy bien esa actitud alegre y receptiva que has adoptado últimamente en tu relación con los compañeros de trabajo. No hay por qué ser desagradable con las personas, por mucho que el entorno lo facilite.

Debes buscar a toda costa la serenidad, tanto en tu vida pública como privada, sobre todo procurar que ésta última no reciba los peajes que no quieres o no puedes pagar en la primera. Un pequeño desengaño te lo hará ver claro.