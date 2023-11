Después de los esfuerzos realizados en las últimas semanas en el terreno laboral o académico, ahora notas un gran cansancio debido sin duda al desgaste físico y mental. Aunque los resultados todavía no han llegado, te verás muy bien recompensado.

Estarás pendiente del teléfono o el correo electrónico, esperando ese contacto que se hace de rogar. Es posible que hayan olvidado esa cita, pero no debes precipitarte y mostrar más interés del que realmente tienes. Espera con tranquilidad.

El día te irá mucho mejor su luces un sonrisa, aunque en tu interior no estés para mucha fiestas. Pero no debes incrementar ni tu malestar ni tus problemas haciendo que los paguen quienes no tienen ninguna culpa.