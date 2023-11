Las infidelidades de personas cercanas están llegando a influirte y hoy vas a ser testigo cosas que preferirías no saber. Te quedarás de piedra y no sabrás qué hacer. Reflexionar sobre lo que está pasando a tu alrededor será lo único que puede calmarte.

El hedonismo hará hoy presa de ti, solo preocupado de procurarte los mayores y mejores placeres a tu alcance. No te mortifiques, mereces un día así de vez en cuando, y si no lo crees, echa un poco la vista atrás y mira lo que has trabajado.