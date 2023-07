Un ensayo clínico logra reducir el tamaño de un raro tumor cerebral en un 91 %

Un pequeño ensayo clínico ha logrado que 15 pacientes respondan al tratamiento con un éxito "sin precedentes", reduciendo el tamaño de un tumor poco frecente en un 91 %. Dicho tipo de masa que es presnteada en toos los participantes del estudio es conocido como craneofaringiomas papilares (PCP) un tipo raro de tumor cerebral.

Los resultados del ensayo clínico en fase II se publicaron en la revista "New England Journal of Medicine" y está liderado por científicos del Mass General Cancer Center de Boston, Estados Unidos. El craneofaringioma es un tipo de tumor cerebral no canceroso poco frecuente, pero a medida que crece lentamente puede afectar la función de la hipófisis -que secreta hormonas que controlan muchas funciones corporales- y otras estructuras cercanas del cerebro, como la vía visual y el hipotálamo.

El papilar se produce por una mutación en un gen que regula la división celular. Si bien la cirugía y la radiación a menudo se usan para su tratamiento, la extirpación incompleta del tumor y la toxicidad de la radiación pueden dejar a los pacientes con problemas de salud de por vida, incluida la disfunción neuroendocrina o la pérdida de visión o memoria.

El nuevo estudio está basado en descubrimientos previos sobre la genética detrás de estos tumores y sobre la idea de que los medicamentos contra el cáncer existentes pueden interferir directamente con los genes defectuosos en los PCP para detener su progresión y reducir drásticamente su tamaño.

Aproximadamente el 95 % de los PCP tienen un tipo de mutación en el gen BRAF -conocida como BRAF V600E-, que impulsa su actividad tumoral, explica un comunicado de la organización Mass General Brigham, a la que pertenece el centro de Boston. Este tipo de mutación también está presente en algunas formas de melanoma. Recientemente, las terapias que inhiben BRAF y un gen relacionado, MEK, han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para tratar el melanoma y algunos otros tipos de cáncer.