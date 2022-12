Henry Bustamante pide disculpas por comentario emitido en vivo

Luego de la participación de Virginia Limongi, quien bailó 'Despechá' de Rosalía, una de las canciones más virales de TikTok durante el 2022, el "Dúo del Ecuador" señaló que ella era la mejor a pesar de no haber visto todavía a los demás participantes.

El presentador Henry Bustamante hizo un reclamo de manera cómica sobre la situación. "No entiendo, ¿quién dijo que era ganadora Virginia?, para yo participar, si eso está amarrado, como tu ex programa", refiriéndose a los rumores que señalan que en el reality donde participaron Héctor Alvarado y Jinson Pineda, habría ya una persona elegida como ganadora a pesar de todavía no llegar a la final del mismo.

¡Virginia y Cézar bailan al son de "La Bachata"!

Esos comentarios hicieron que las personas en las redes sociales ataquen a Jinson y Héctor, siendo este último el más afectado.