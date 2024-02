"Una vez estaba en ¡Mira quién baila! y me dijeron como que si me ponían a bailar una canción de [Luis] Fonsi [en ese momento ya se habían divorciado] que qué yo haría, y yo me dejé llevar a lo mejor por la emoción del momento y pienso que di una respuesta que yo usualmente no hubiese dado", empezó comentando.

Adamari López le responde a Luis Fonsi, y todo sobre su encuentro cara a cara

"En su momento dije que si él canta una canción para mí yo bailo para él'. Qué respuesta más pendej* esa que di. Siento que no fue una respuesta correcta, como que no fue una respuesta que yo hubiese dado. Realmente [tenía que haber dicho] que no había ningún problema. Era una respuesta mucho más simple de esa vuelta que yo le quise dar", aseguró.