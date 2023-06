Aien Carbó

La locutora y profesora de teatro de 28 años se define como militante por los derechos de las identidades "disca".

Luego pensé que el médico quizá tiene razón… pero después recordé: mi mamá me tuvo a los 32, no tenía más de 40.

¿Quién tiene riesgo a tener discapacidad? Y en un punto todos tenemos riesgo. Quizá todos lleguemos a viejos y cuando eso pase, el cuerpo se deteriora.

Hay personas que de la nada tienen una enfermedad discapacitante y terminan siendo usuarias de silla de ruedas. La vida tiene un montón de circunstancias que te hacen volverte "disca" en algún momento.

El que tenga miedo a ser discapacitado que no nazca, porque la condición humana es frágil.

Hay un temor a que a ese hijo o hija lo discriminen. Pienso en mi papá, que tenía terror a que me traten mal, que me engañen. Antes me enojaba, ahora entiendo lo que él sentía.

Mi mamá no sólo me tuvo que educar a mí, sino también a mi papá y a todo el resto para darse cuenta de que estaban criando una chica autónoma.

¿Hay mandatos dentro de la discapacidad?

Sí. Un montón. No salir de noche, no tomar alcohol. Había mucha gente que miraba extrañada. Y me preguntaba: "¿No tomás medicamentos?".

En 2018, estamos bailando con mis amigas divirtiéndonos en una fiesta gay friendly, que se supone que son más abiertas, y vino un chico, me abrazó y me felicitó porque había ido a bailar a ese lugar. Estaba estupefacta, petrificada.

Ahí entendí que el mensaje era: "Te felicito porque teóricamente no tendrías que estar acá. No hay motivo para festejar".

Hay mucho policía del festejo.

¿Qué pasa con el deseo en una persona discapacitada? ¿También hay mandatos allí?

Yo siento que en los lugares de diversión, de entretenimiento, donde vas a pasar un buen momento siempre estamos como pidiendo permiso.

La accesibilidad en lugares de ocio es nula. Tomar una cerveza en un bar y que tenga esas banquetas altísimas… yo necesito una escalera. Imagina una persona que usa silla de ruedas, la mesa la usa de techo.

No solo es la accesibilidad física, sino también lo actitudinal.

Y con respecto al deseo sexual, el mandato es ser heterosexual.

¿Puede una persona discapacitada ejercer su sexualidad?

A mí me gusta hablar de deseo y sexualidad a la vez porque sexualidad no sólo se entiende como personas que quieren tener sexo con otras o con ellas mismas, sino como un concepto multidimensional.

Tiene un montón de aristas, como la forma en que lucimos, cómo nos vestimos y cómo elegimos mostrarnos.

En general aparecen comentarios de que se espera que uno no tenga ese poder de elegir, de autonomía. Y como no tenemos tanta representación, no hay personas con discapacidad como modelos de ropa, no nos vemos reflejados.

Yo no tengo problema en decir que me interesa la estética. Me gusta ir a la peluquería, maquillarme todos los días, estar prolija. Y mucha gente lo interpreta como que quiero disimular la discapacidad. Es como un mandato.

También hay gente con la que decidís tener un vínculo sexo-afectivo y cree que te están haciendo un favor, como una idea de que están haciendo obras de bien por coger (tener relaciones sexuales) con nosotros.