09 dic 2025 , 10:12

El arma de dotación de un policía fue robada en su dormitorio, en Durán

El arma estaba guardada en un bolso bajo la cama del uniformado, en un dormitorio compartido con otros agentes. La Policía investiga cómo ocurrió el hurto.

   
    Imagen de archivo de chalecos de protección balística de la Policía Nacional. ( Flickr Presidencia )
La pistola de dotación de un policía fue robada la madrugada de este martes 9 de diciembre en la habitación donde pernocta junto a otros agentes, en Durán, provincia del Guayas.

Según información preliminar de la Policía Nacional, el uniformado había dejado el arma dentro de un bolso, debajo de su cama. Luego salió a comer y regresó para descansar antes de iniciar su turno de madrugada. Al despertarse, constató que la pistola había desaparecido.

Lea también: 44 armas de fuego fueron robadas de una unidad policial de Naranjito, en Guayas

El agente, designado al control de tránsito en Durán, informó de lo sucedido a sus superiores. Las autoridades investigan cómo se produjo el hurto dentro de unas instalaciones deportivas asignadas para el descanso de los uniformados.

