Operativo militar en Babahoyo deja 30 motos retenidas y 10 centros de tolerancia suspendidos

Un operativo militar realizado por miembros de las <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/fuerzas-seguridad-ecuador-eeuu-incautan-46-toneladas-droga-altamar-OG10526910 target=_blank>Fuerzas Armadas</a> en <b>Babahoyo</b> dejó como resultado <b>30 motocicletas retenidas</b> por no contar con la documentación en regla y <b>10 centros de tolerancia</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/guayas-militares-retienen-camion-5-mil-galones-combustible-robado-daule-NG10529589 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/operacion-militar-descubre-acople-clandestino-combustible-sucumbios-MG10528602 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>