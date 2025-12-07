Seguridad
07 dic 2025 , 15:33

Operativo militar en Babahoyo deja 30 motos retenidas y 10 centros de tolerancia suspendidos

El operativo se realizó en una de las zonas más conflictivas del cantón Babahoyo, en la provincia de Los Ríos

   
    Miembros de las Fuerzas Armadas junto a las motocicletas retenidas.( Redes Sociales )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
Un operativo militar realizado por miembros de las Fuerzas Armadas en Babahoyo dejó como resultado 30 motocicletas retenidas por no contar con la documentación en regla y 10 centros de tolerancia suspendidos por incumplir las normativas vigentes.

El operativo se ejecutó con base en un informe de inteligencia militar que señalaba al sector intervenido como uno de los más conflictivos del cantón Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. La acción se enfocó especialmente en motocicletas, debido a que gran parte de los delitos cometidos en esta zona del país se realizan utilizando este tipo de vehículos.

Según información proporcionada por las Fuerzas Armadas, durante la intervención no se registraron personas detenidas, ni se encontraron armas de fuego. La institución exhortó a la ciudadanía a mantener la documentación de sus vehículos en regla y a colaborar con las autoridades en este tipo de operativos.

militares
Fuerzas Armadas
Babahoyo
Los Ríos
motocicletas
operativo militar
operativo de control
centros de tolerancia
control militar
