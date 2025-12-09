Seguridad
Manta: la Policía de Ecuador y la DEA incautaron tres millones de dosis de droga en altamar

En un operativo coordinado entre la Policía de Ecuador y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) se decomisó tres millones de dosis de droga y se detuvo a siete implicados

   
La tarde del 7 de diciembre, en las costas de Manta, provincia de Manabí, 369 mil gramos de clorhidrato de cocaína fueron incautados, aproximadamente tres millones de dosis, valoradas en más de USD 11,5 millones en el mercado estadounidense.

LEA: Fuerzas de seguridad de Ecuador y EE. UU. incautan 4,6 toneladas de droga y detienen a seis personas en altamar

La operación se ejecutó en coordinación entre la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Bloque de Seguridad de Ecuador. La acción se desarrolló tras una alerta emitida por la Guardia Costera de EE. UU., que permitió la interceptación de dos embarcaciones tipo go-fast, utilizadas habitualmente por organizaciones narcodelictivas para el traslado de grandes cargamentos de droga hacia mercados internacionales como México y Estados Unidos.

Ecuador como una superautopista del narcotráfico

Según una investigación del The New York Times, Ecuador se ha convertido en una superautopista del narcotráfico mundial, sostenida por las alianzas entre carteles de droga que operan en países vecinos como Colombia y Perú. Estas redes criminales utilizan el territorio ecuatoriano como punto estratégico para el acopio, procesamiento y envío de cargamentos hacia mercados internacionales.

LEA: Manta: Mujer es liberada después de 14 días secuestrada

Según informes internacionales, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia incrementó la produccíon de cocaína desde 2023 a más de 2 600 toneladas por año. Un gran porcentaje se produce en los departamentos de Nariño y Putumayo, y se distribuyen al mundo por Ecuador.

