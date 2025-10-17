Un notario de Quito y otros dos implicados en falsificación de documentos enfrentan un proceso penal

El notario Camilo Orlando S. Z.; uno de sus colaboradores, José Iván C. Z., y el supuesto propietario de una empresa, Richard Paúl C. T., enfrentan un proceso penal por falsificación y uso doloso de documento falso. El 17 de octubre, Fiscal provincial de Pichincha, Mayra Soria Escobar, formuló cargos en su contra.

Según lo expuesto por la Fiscal, este proceso se deriva de un control disciplinario iniciado por el Consejo de la Judicatura para el notario Camilo Orlando S. Z., motivo por el cual Fiscalía abrió una investigación previa en enero de 2024.

El caso entre enero y agosto de 2022, en la Notaría No. 19 del cantón Quito, donde se protocolarizaron 32 escrituras públicas en las que, en su parte final, se señaló que habrían sido elaboradas por una abogada.

Al enterarse de que su nombre constaba en dichos documentos, la profesional del derecho presentó una denuncia ante el ámbito de Control Disciplinario de la Judicatura, explicando que las minutas no fueron elaboradas ni firmadas por ella.

Esta alerta, agregó la Fiscal, motivó a que la Coordinación de Control Disciplinario solicitara al notario, Camilo Orlando C. Z., justificaciones respecto a estas supuestas inconsistencias. Él remitió impresiones de las minutas, sin firma, presuntamente enviadas desde los correos de una empresa que sería de propiedad de Richard Paúl C. T.