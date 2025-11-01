Seguridad
Daniel Noboa descarta que la Isla Baltra de Galápagos acogerá una base militar de Estados Unidos

Estados Unidos ya tuvo una base militar en la isla de Baltra durante la II Guerra Mundial, lo que provocó prácticamente la desaparición de la iguana amarilla.

   
    Vista general del aeropuerto Seymour en la isla de Baltra, una de las islas Galápagos, Ecuador, el 15 de julio de 2015. El aeropuerto Seymour —el primer aeropuerto verde del mundo desde diciembre de 2012— fue diseñado y construido íntegramente bajo los más altos estándares de arquitectura y construcción sostenible, respetando el medio ambiente.( Rodrigo Buendía/AFP )
El presidente Daniel Noboa aseguró el viernes 31 de octubre que las Islas Galápagos están descartadas para albergar el posible retorno de una base militar de Estados Unidos a territorio ecuatoriano y que los lugares en conversación son las ciudades de Manta y Salinas.

Noboa comentó en una entrevista con un canal local que esto ya ha sido conversado con Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien la próxima semana visitará por segunda vez Ecuador en apenas tres meses.

Las Galápagos son una de las reservas marinas mejor conservadas del mundo y consideradas el laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar su teoría de la evolución y selección natural de las especies.

"Hemos tenido una conversación con Kristi Noem y las dos posibles bases van a ser o Manta o Salinas. Baltra (Islas Galápagos) queda descartado, porque en este momento la prioridad es Salinas o Manta. Hay una mayor prioridad en el tráfico de armas, combustible y drogas", indicó el mandatario ecuatoriano.

Noboa argumentó que en Manta y Salinas ya hay instalaciones militares construidas y "es más fácil activar una base en estos lugares para el control marítimo" que en otros puntos de la costa como Esmeraldas, ciudad fronteriza con Colombia.

Así, el mandatario excluye una posibilidad que él mismo había indicado el pasado miércoles 22 de octubre, en una entrevista con la cadena estadounidense CNN.

Estados Unidos ya tuvo una base militar en la isla de Baltra durante la II Guerra Mundial para garantizar su control militar sobre el canal de Panamá, lo que provocó prácticamente la desaparición de la iguana amarilla de esta isla, donde desde hace décadas se realizan programas para recuperar la población de iguanas en este delicado ecosistema.

Entre 1999 y 2009, las fuerzas militares estadounidenses permanecieron en la base militar de Manta con el objetivo de realizar operaciones antidrogas en el Pacífico Este Tropical, pero tuvieron que salir ante la prohibición impuesta en la Constitución aprobada en 2008 y promovida por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) que impide establecer instalaciones militares en territorio nacional.

Precisamente, una de las preguntas que forman parte del referéndum convocado por Noboa para el próximo 16 de noviembre es la propuesta de volver a permitir la instalación de bases militares extranjeras.

"Primero es una consulta, y después de la consulta entra un periodo de conversación con cualquiera, no solo con Estados Unidos, para ver si una base es en beneficio de las dos naciones", explicó Noboa.

El gobernante ecuatoriano aseveró que su administración también ha tenido conversaciones con Brasil para evaluar la posibilidad de tener una base de policía amazónica en las provincias de Sucumbíos y Orellana, afectadas especialmente por la minería ilegal.

