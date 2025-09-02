Seguridad
02 sep 2025 , 12:18

Un hombre que transportaba más de media tonelada de cocaína en Ibarra permanecerá en prisión preventiva

El hombre transportaba más de media tonelada de droga en Ibarra, en una estructura modificada especialmente para este fin.

   
    La droga se ocultaba en un compartimento en la carpa.( Captura de pantalla )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Juan Carlos B. enfrenta un proceso por su presunta participación en el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización a gran escala y permanecerá en prisión.

Tras la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, efectuada en la Unidad Judicial Penal de Ibarra, la Jueza de Garantías Penales dictó prisión preventiva en contra del procesado.

El hombre transportaba más de media tonelada de droga en Ibarra, en una estructura modificada especialmente para este fin.

También se dispuso la incautación del vehículo, la plataforma, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Los uniformados encontraron 650 paquetes tipo ladrillo

La mañana del 1 de septiembre de 2025, en el Control Integrado de Tababuela –sobre la Panamericana Norte–, un grupo de policías pararon la marcha del tráiler conducido por Juan Carlos B. Al revisar el automotor, se verificó que en la plataforma de carga, específicamente en la carpa, había una estructura inusual.

Los uniformados encontraron 650 paquetes tipo ladrillo con el logotipo JJJ, en cuyo interior había una sustancia que, a la prueba de campo, dio positivo para clorhidrato de cocaína, cuyo peso neto es de 650 kilos.

Inmediatamente, se aprehendió a Juan Carlos B. en delito flagrante y la Fiscalía dispuso la práctica de las diligencias correspondientes, como el pesaje de la droga, las pruebas químicas, la recepción de versiones, el reconocimiento del lugar de los hechos y de evidencias, entre otras.

Temas
cocaína
transporte de droga
Fiscalía General del Estado
Ecuador
Imbabura
Ibarra
Noticias
