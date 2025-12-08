Seguridad
08 dic 2025 , 17:59

ONG teme que un detenido por el asesinato del equipo periodístico de El Comercio quede libre

Carlos Arturo Landázuri, alias Comandante Gringo, es señalado de ejecutar a Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, en 2018.

   
    Una imagen que recuerda al equipo periodístico de El Comercio, que fue secuestrado y asesinado en Colombia.( Tomada de la FLIP )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
La ONG Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia advirtió que un cabecilla del Frente Oliver Sinisterra, sospechoso del asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio, puede quedar en libertad.

Se trata de Carlos Arturo Landázuri, alias Comandante Gringo, quien fue detenido en Ecuador en enero 2024.

LEA: El Gobierno canceló, de último momento, la reunión con los familiares de los periodistas de El Comercio

En Colombia, alias Comandante Gringo enfrenta al menos dos procesos penales: uno por una masacre en Tumaco (2020) y otro por el crimen del equipo periodístico ecuatoriano (2018).

En la primera investigación, Landázuri está a punto de quedar en libertad por el vencimiento de términos, que es la expiración de los plazos legales establecidos para que el sistema judicial realice actos procesales clave, como investigar o acusar.

LEA: Esta es la cronología del secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio

En el segundo caso, el cabecilla de la disidencia de las FARC no recibió una medida como prisión preventiva.

La FLIP teme que si Comandante Gringo sale de prisión no habrá garantías para que responda por el caso de los periodistas ecuatorianos. Por eso, piden a la justicia colombiana una audiencia para que Landázuri siga en la cárcel mientras duran las investigaciones por este caso.

Alias Comandante Gringo fue señalado como el sucesor de alias Guacho en el grupo guerrillero Frente Oliver Sinisterra, el cual secuestró y ejecutó al equipo periodístico de El Comercio, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, en 2018.

LEA: La información desclasificada por el Gobierno sobre el secuestro de los periodistas de El Comercio no contiene datos reveladores

Noticias
