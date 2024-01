La decisión está en manos del presidente de la CC, Alí Lozada . Dispuso que se abra un expediente para analizar la recusación. Salazar y Andrade enviaron su descargo indicando que la demandante no ha demostrado que su independencia esté comprometida y adjuntaron información de otras causas patrocinadas por el mismo abogado en las que fallaron en contra.

Hoy se cumplen 162 días desde que presenté mi demanda ante la Corte. Para muchos, 162 días es nada pero para mi han sido 3888 horas de supervivencia. Desde el 8 de agosto he pasado por 6 médicos que me han abandonado, docenas de episodios de atoro, 10 días entre Navidad e... https://t.co/ytd3GYfh5A

Mientras no se resuelva la demanda, no avanzará el trámite de la petición original sobre la despenalización de la eutanasia. Paola Roldán y sus defensores reclaman una pronta sentencia porque la situación es crítica. Los dolores de Paola son insoportables y ha tenido una docena de crisis de atragantamiento, su cuerpo ya no tolera la comida intravenosa y lleva 22 días únicamente con sueros.

Ella publicó en sus redes sociales:

"No sé cuánto me quede en esta lenta agonía. el tiempo para gente como yo es otro y la corte sigue atorada en su burocracia indolente...".

Reclama el derecho a la muerte digna para poner fin al sufrimiento extremo causado por la esclerosis que padece desde 2020. Una vez que se resuelva la recusación, volverá la expectativa sobre la sentencia que debe elaborar el juez Enrique Herrería para votación del pleno de la CC.

Le puede interesar: La batalla de Paola Roldán para que Ecuador apruebe la eutanasia y morir con dignidad