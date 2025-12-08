Un ataque armado en Solanda, sur de Quito, dejó un muerto y un herido la tarde del domingo 7 de diciembre de 2025.

Sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta dispararon en contra de los ciudadanos, quienes se encontraban conversando en la calzada.

Una de las personas murió de contado, en plena vía pública. Mientras que otro hombre recibió un balazo en su pierna.

La Policía Nacional no brindó más detalles de este hecho violento, argumentando que no quieren entorpecer las investigaciones.

Por ahora, no hay detenidos y las autoridades realizan las pericias del caso para ubicar a los gatilleros.

Hechos similares ya han ocurrido en Solanda. El domingo 9 de noviembre, dos personas fueron asesinadas a tiros cuando se encontraban libando.

