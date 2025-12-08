Un ataque armado en Solanda, sur de Quito, dejó un muerto y un herido

Un ataque armado en <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/solanda target=_blank>Solanda</a>, <b>sur de Quito</b>, dejó un <b>muerto y un herido</b> la tarde del domingo 7 de diciembre de 2025. Sujetos armados que se movilizaban en una <b>motocicleta</b> dispararon en contra de los <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/dos-personas-asesinadas-solanda-sur-quito-FL10395671 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/centro-acopio-drogas-solanda-sur-quito-KE10413081 target=_blank></a>