Un asalto en una farmacia de la Alborada, en Guayaquil, desató una balacera y dejó un herido

Una balacera entre policías y delincuentes desató el caos la tarde de este lunes 8 de diciembre en la Alborada, norte de Guayaquil. El enfrentamiento ocurrió en la avenida Benjamín Carrión, cerca de dos centros comerciales, alrededor de las 17:00.

Según relató el coronel Edison Palacios, jefe del Distrito Modelo, todo comenzó cuando cuatro hombres llegaron en dos motocicletas e intentaron asaltar una farmacia de la zona. "Presumiblemente tenían información de que el local manejaba dinero. La ciudadanía se alerta y comunica a la Policía", explicó el oficial.

Minutos después, los uniformados llegaron al sitio e interceptaron a los sospechosos. En su intento por escapar, los asaltantes dispararon contra los agentes, lo que desencadenó la balacera. Durante el tiroteo, un ciudadano de 50 años que caminaba por el sector recibió un disparo en la pierna derecha, perpetrado por los delincuentes, añadió Palacios.

En medio del caos, testigos vieron a una persona tendida en el piso y a los sujetos armados tratando de huir. Dos de los implicados fueron capturados con apoyo de moradores, mientras que los otros dos lograron escapar.

Ciudadanos auxiliaron a la víctima hasta la llegada de los paramédicos, quienes lo trasladaron a una casa de salud. Su condición médica es estable.

Al caer la noche, agentes policiales permanecían en la zona recogiendo indicios balísticos y recabando más información para identificar y ubicar a los demás involucrados en este hecho delictivo.