Más de 15 mil personas asistieron a la cangrejada quiteña

La avenida Amazonas, en el sector de La Mariscal, se convirtió este viernes 5 de diciembre en un corredor gastronómico durante la Cangrejada Quiteña, evento que reunió a más de 15 mil personas en torno a la gastronomía local en que participaron más de 20 restaurantes, ofreciendo una amplia variedad de preparaciones a base de cangrejo rojo.

La Cangrejada es parte de los esfuerzos por reactivar La Mariscal, uno de los sectores más visitados de Quito, que recientemente también acogió el Asadofest, otro evento gastronómico que buscó dinamizar la economía local.

Entre los asistentes se encontraban turistas nacionales e internacionales, quienes, según información del cabildo quiteño, superaron los 15 mil. Esto provocó que la oferta gastronómica se agotara pocas horas después del inicio del evento.

Las autoridades locales y organizadores resaltaron que el evento permitió reactivar la actividad comercial, apoyar a los restauranteros locales y fomentar el turismo en la zona, mientras se mantiene la seguridad y el orden en calles y espacios públicos.

