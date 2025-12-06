Quito
06 dic 2025 , 19:59

Más de 15 mil personas asistieron a la cangrejada quiteña

La agenda cultural, en el marco de las celebraciones por los 491 años de fundación de Quito, incluyó conciertos, entradas a museos a menor costo y eventos como la Cangrejada Quiteña.

   
  • Más de 15 mil personas asistieron a la cangrejada quiteña
    Sector La Mariscal recibió a más de 15 mil personas en fiestas de Quito.( Quito Informa )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La avenida Amazonas, en el sector de La Mariscal, se convirtió este viernes 5 de diciembre en un corredor gastronómico durante la Cangrejada Quiteña, evento que reunió a más de 15 mil personas en torno a la gastronomía local en que participaron más de 20 restaurantes, ofreciendo una amplia variedad de preparaciones a base de cangrejo rojo.

LEA: Los personajes capitalinos que han sido olvidados con el pasar de los años

La Cangrejada es parte de los esfuerzos por reactivar La Mariscal, uno de los sectores más visitados de Quito, que recientemente también acogió el Asadofest, otro evento gastronómico que buscó dinamizar la economía local.

Entre los asistentes se encontraban turistas nacionales e internacionales, quienes, según información del cabildo quiteño, superaron los 15 mil. Esto provocó que la oferta gastronómica se agotara pocas horas después del inicio del evento.

Las autoridades locales y organizadores resaltaron que el evento permitió reactivar la actividad comercial, apoyar a los restauranteros locales y fomentar el turismo en la zona, mientras se mantiene la seguridad y el orden en calles y espacios públicos.

LEA: Quito: Turista australiano es rescatado por los bomberos luego de caer en el Rucu Pichincha

Temas
municipio de Quito
Quito
gastronomía
Fiestas de Quito
cangrejos
Fundación de Quito
cangrejo rojo
La Mariscal
cangrejal
Quito
Noticias
Recomendadas