Plato Quiteño: Estas son las ubicaciones de las mejores huecas de la capital

Tras el recorrido gastronómico de Ecuavisa en el Plato Quiteño, seguramente aparecieron los antojos de un hornado, un yahuarlocro, unas empanadas de morocho y otras delicias tradicionales de la capital. A continuación, le detallamos dónde se encuentran los establecimientos participantes. LEA: Juan Daniel Cevallos y El Champ, los jurados de lujo para el concurso El Plato Quiteño

ESENCIA ECUATORIANA

Ubicado en las calles Ramón Borja y El Morlán, al norte de Quito. El yahuarlocro, esa deliciosa sopa acompañada de tripa mishqui, sangre de borrego, aguacate, cebolla y tomate, está en Esencia Ecuatoriana, la huequita ganadora del segundo lugar del Plato Quiteño.

LOS HORNADOS DE SAN CARLOS

Están en la Av. Vaca de Castro y Hernán Cortés. Llevan cuatro generaciones manteniendo la tradición. La sazón de OIgui­ta caracteriza a los Hornados de San Carlos, un delicioso platillo con sabor a leña, acompañado de llapingachos, mote, cuerito y agrio.

LAS AUTÉNTICAS TRIPAS DEL INCA

Ubicadas en las calles De los Guabos y Manuel Lizarzaburu. Con su Trip mollejero, Las Auténticas Tripas del Inca, se llevaron el tercer lugar del Plato Quiteño. El plato lleva tripa, molleja y cuerito ideal para los amantes de las delicias al carbón.

TRIPA MISHQUI TRADICIÓN

En las vías Gabriel García Moreno y Orquídeas, en Llano Grande. El tradicional caldo de 31, un poderoso plato con vísceras, acompañado de tostado, limón y cebolla picada, se sirve aquí. También ofrecen papas con cuero y menudo.

LA SAZÓN DE LOS ABUELITOS

Ubicada en las calles Núñez de Vela y Juan Pablo Sanz, en el corazón financiero de Quito conserva. Aquí la fritada con mote, tortillas, plátano, cebolla y aguacate la tradición familiar.

EL CHANCHITO AMARILLO

¿Ha escuchado hablar del caldo de guagrasinga? El Chanchito Amarillo, ubicado en las calles Calixto Muzo en Llano Grande, ofrece esta sopa de cabeza de vaca, alta en proteína y preparada con el sabor ancestral de la cocción al fuego de leña.

RICO MOTE RICO

Si de mote se trata, esta huequita sabe. Con más de 120 años de tradición, su especialidad se acompaña con arveja, tostado, plátano y picadillo de cebolla. Se encuentra en las calles Ramírez Dávalos y Versalles. LEA: El Rosero de El Cura Males es el ganador de El Plato Quiteño de Televistazo en la Comunidad

LA SAZÓN DE SUSI

Desde el mercado de Cotocollao llega un yahuarlocro con ese toque casero. Por tres dólares, incluye una sopa con base de papas, vísceras y sangre de borrego, acompañada de chicha de jora y tostado recién hecho.

COSAS FINAS DE LA FLORIDA

En el norte de Quito, esta huequita participó con su famosa bandera quiteña, que incluye hornado, fritada y chicharrón. Están en las calles Teniente Manuel Serrano y Pedro León.

LOS TRES CHIVOS DE DAVID

Ubicados en la calle Olmedo, entre García Moreno y Venezuela. La estrella es el seco de chivo, aunque también sirven caldos de gallina, papas con cuero y otros platos típicos capitalinos.

LOS MENUDOS DE DOÑA LIGIA

También en el centro de Quito están Los Menudos de Doña Ligia. Para degustar su menudo, hornado o llapingachos, puede visitar el local ubicado en las calles Nicaragua y Montevideo, en el sector de San Juan.

TRADICIONALES QUESADILLAS DE SAN JUAN

En esta zona, que alberga tradición y amor por los dulces, están las Quesadillas de San Juan, ubicadas en la calle Delifilio Torres. Aquí, las quesadillas, chimborazos, bizcochos y aplanchados son el emblema del lugar, y qué mejor que acompañarlos con deliciosos helados y bebidas de su cafetería.

CURA MALES — GANADOR DEL CONCURSO

El plato quiteño ganador está en el Palacio Arzobispal, en el centro de Quito. Preservan la receta del Rosero Quiteño, una bebida hecha a base de hierbas dulces, especias, naranjilla, trocitos de frutas como piña, babaco y frutilla, acompañada de mote sin corazón. LEA: Estos son los tres finalistas del concurso El Plato Quiteño de Televistazo en la Comunidad

JAMA BANANA

Si sus antojos son de la Sierra o de la Costa, este lugar lo tiene todo: seco de chivo, conchas asadas, camarones al ajillo, bolones de verde y más de 60 opciones. Están en la calle Amauta en Quitumbe y cuentan con sucursales en Carcelén y Conocoto.

LA POSADA DEL CHEF

En el barrio Santa Anita, sector Ajaví, el locro de papas le espera en La Posada del Chef: una sopa tradicional acompañada de queso, aguacate y crocante tostado.

LA TRIPA MISHQUI DE SOLANDA

En las calles José Abarcas y Lorenzo Flores. Se especializan en tripa mishqui bien sazonada y hecha al carbón, acompañada de papas y mote. También ofrecen tortillas con caucara.

CANELA Y SABOR

En el Mercado de Las Cuadras, en las avenidas Mariscal Sucre y Morán Valverde. Su especialidad es el Morocho con empanadas de viento, preparado con grano de primera calidad y empanadas rellenas de queso y cebolla.

LA SABROSA EXPRESS