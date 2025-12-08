El conductor de un bus interprovincial fue detenido en Quito por estado etílico

Un conductor de un bus interprovincial fue detenido en la terminal terrestre de Carcelén, norte de Quito, por manejar en presunto estado de embriaguez.

La detención se produjo el domingo 7 de diciembre, en el último día de feriado por Fiestas de Quito, durante operativos de control de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

LEA: El consumo de licor fue masivo en las últimas Fiestas de Quito