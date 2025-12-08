Quito
08 dic 2025 , 17:10

El conductor de un bus interprovincial fue detenido en Quito por estado etílico

Un video de la AMT muestra cómo el bus ingresó de forma apresurada y brusca al terminal terrestre de Carcelén.

   
  • El conductor de un bus interprovincial fue detenido en Quito por estado etílico
    Terminal Terrestre de Carcelén, en el norte de Quito.( QuitoInforma )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

Un conductor de un bus interprovincial fue detenido en la terminal terrestre de Carcelén, norte de Quito, por manejar en presunto estado de embriaguez.

La detención se produjo el domingo 7 de diciembre, en el último día de feriado por Fiestas de Quito, durante operativos de control de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

LEA: El consumo de licor fue masivo en las últimas Fiestas de Quito

LEA: Fiestas de Quito: las emergencias se incrementaron del 5 al 7 de diciembre

Un video de esa institución muestra cómo el bus ingresó de forma apresurada y brusca al terminal.

Según información del Municipio de Quito, el conductor dio positivo en la prueba de alcohotest con un resultado de 1.78 g/L, por lo que fue aprehendido.

De hallársele culpable, el conductor puede enfrentar 90 días de prisión, pérdida de 30 puntos en la licencia y retención del vehículo por 24 horas.

LEA: Quito: Reciclador en moto lanza piedra y destroza parabrisas de un carro en la av. Real Audiencia

Temas
detenido
conductor
estado de embriaguez
bus interprovincial
estado etílico
Terminal de Carcelén
Quito
Noticias
Recomendadas