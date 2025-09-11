La avenida Simón Bolívar tendrá un cierre vial entre el 12 y 13 de septiembre

La avenida Simón Bolívar tendrá un cierre vial entre la noche del viernes 12 y madrugada del sábado 13 de septiembre del 2025.

El horario comprendido va desde las 21:00 hasta las 05:00. El motivo se debe a un mantenimiento vial.

La zona a intervenir comprende la salida del barrio San Miguel de Collacoto, en sentido sur-norte, sector UIDE.

El Municipio de Quito retomó los trabajos de mantenimiento vial tras recibir asfalto.

Ese material no llegaba a los municipios debido a los problemas en la Refinería de Esmeraldas.

