La avenida Simón Bolívar tendrá un cierre vial entre el 12 y 13 de septiembre

La <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/avenida-simon-bolivar target=_blank>avenida Simón Bolívar</a> tendrá un <b>cierre vial</b> entre la noche del viernes 12 y madrugada del sábado 13 de septiembre del 2025. El horario comprendido va desde las 21:00 hasta las 05:00. El motivo se <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/petroecuador-asfalto-municipios-continuen-obras-FD10021895 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/quito-policia-nacional-tras-la-pista-integrantes-banda-los-tijeras-av-simon-bolivar-asalto-pasajeros-buses-GJ10087881 target=_blank></a>