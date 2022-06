Tras la destitución de Llori, Pachakutik acusa al Gobierno de tener acuerdo con el correísmo

El régimen se ha pronunciado a través del ministerio de Gobierno, encabezado por Francisco Jiménez. En un comunicado rechaza la que considera la ilegal destitución de Guadalupe Llori y señala que: "no se prestará al juego de quienes piensan en sus intereses políticos y personales".

Sin embargo, el secretario de la administración, Iván Correa, destaca que no pueden intervenir, aunque reitera una ilegalidad.

Por su parte, el bloque oficialista es más firme, no reconoce a Virgilio Saquicela como presidente titular en reemplazo de Guadalupe Llori.

En ese sentido, la asambleísta de CREO, Nathalie Arias, dice que no se podía incluir en una sesión un tema que no estaba en el orden del día, como la destitución de Llori. Además, de la existencia de medidas cautelares. Y aunque Izquierda Democrática reconoce también aquello, prefieren ser cautos y no dicen ni sí ni no.