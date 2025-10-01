Política
Consulta popular: CNE escogerá el 7 de octubre a los miembros de las juntas receptoras del voto

El procedimiento se llevará a cabo ante un notario. En las elecciones pasadas fueron designados 287 534 miembros de las JRV en todo el país.

   
    Imagen del 13 de abril de 2025 de una junta receptora del voto femenina en Cuenca. ( Boris Romoleroux / API )
El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizará el martes 7 de octubre el sorteo público para seleccionar a los integrantes de las juntas receptoras del voto (JRV) que participarán en la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre. El procedimiento se llevará a cabo ante un notario, según informó la institución.

En las elecciones pasadas fueron designados 287 534 miembros de las JRV en todo el país. Ellos participaron en la primera y segunda vuelta. Cada uno recibió un pago de USD 20 por cada jornada electoral trabajada.

Lea también: La Corte Constitucional dio paso a la pregunta que busca el regreso de los casinos en Ecuador

Hasta este miércoles 1 de octubre, la Corte Constitucional (CC) había permitido que se consulte a la ciudadanía si está de acuerdo con el funcionamiento de casinos en hoteles cinco estrellas, con permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano y con eliminar el financiamiento público a organizaciones políticas y campañas electorales.

Además, se incluirá una interrogante sobre la posible instalación de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución. Esta pregunta será la más trascendental de este proceso.

En caso de que los ecuatorianos estén mayoritariamente de acuerdo con la Constituyente, se deberían celebrar unas elecciones para conformar esta asamblea y luego un nuevo referéndum para aprobar o rechazar el texto aprobado por esta cámara.

Revise además: La convención del movimiento Revolución Ciudadana queda suspendida por la consulta popular, anuncia Luisa González

