Luisa Maldonado se siente decepcionada del correísmo y no la representa

La candidata Luisa Maldonado Morocho del partido Avanza dialogó, la mañana de este martes 10 de enero del 2022, con el noticiero de la Comunidad de Televistazo sobre sus planes de trabajo y objetivos si es que gana las elecciones y llega a la Alcaldía de Quito.

¿Por qué participa en los comicios por el partido Avanza que fue fundado por el exdirector del Consejo Directivo del IESS, Ramiro González, en el 2012 y él es investigado por presunto enriquecimiento privado no justificado? Ella contestó que ningún partido ahora garantiza un proceso transparente. "Es lamentable que se tenga que mencionar a alguien que es perseguido por la justicia. Hace tres años, él fue expulsado del partido y es un proceso aparte".

Lea más: Elecciones alcalde 2023: Omar Cevallos pedirá a la Contraloría un examen especial del Metro de Quito

¿Por qué no se candidatizó por la Revolución Ciudadana? Dijo que es un tema superado y se desafilió hace un año. "Les deseo lo mejor, creo que hubo buenos momentos en ese movimiento".

A su juicio, la agenda de esa agrupación política no representa lo que necesita el pueblo y lo que se planteó en la Constitución de Montecristi hace 12 años. Se siente decepcionada del movimiento correísta y "no me siento representada, de ninguna manera, ellos tienen otra agenda muy clara que está a la luz de todos".

Lea más: Elecciones alcalde 2023: Natasha Rojas pide al Gobierno que pague la deuda con Quito