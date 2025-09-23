Los discursos en torno al paro nacional se radicalizan

La <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/eliminacion-subsidio-diesel-9-850-transportistas-compensaciones-CE10146675 target=_blank>eliminación del subsidio al diésel</a></b> pone a <b>prueba la estrategia </b>del <b>gobierno</b> que <b>enfrenta </b>el <b>peor momento</b> de <b>tensión social</b> en cerca de <b>dos años de gestión.</b> Ante el <b>paro de la Conaie</b> y la <b>movilizació</b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/paro-nacional-segundo-dia-vias-detenidos-FF10157121 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>