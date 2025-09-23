Política
Los discursos en torno al paro nacional se radicalizan

El presidente Daniel Noboa dice que prefiere morir antes que retroceder, mientras el líder de la Conaie, Marlon Vargas, dice que no habrá tregua y prefiere irse preso.

   
La eliminación del subsidio al diésel pone a prueba la estrategia del gobierno que enfrenta el peor momento de tensión social en cerca de dos años de gestión.

Ante el paro de la Conaie y la movilización de organizaciones sociales, el Presidente tomó algunas decisiones. Una de ellas, comunicar directamente a los beneficiarios los incentivos y programas de compensación social para evitar el impacto de la medida, como este martes en Latacunga.

Convocó a cientos de personas a un coliseo de la ciudad para entregar créditos a campesinos y emprendedores.

Antes de que llegue el Presidente, sus ministros se encargan de explicar los beneficios y arengar a los asistentes. Participan artistas locales para animar los eventos en donde los miembros del gabinete bailan y se contagian de alegría.

Cuando el mandatario llega se apaga la música, sube a la tarima y ahí aplica la otra parte de la estrategia que se centra en mostrarse como un líder cercano a la gente, pero con mano dura.

Este martes en Latacunga dio un discurso de ocho minutos, mucho más extenso de lo acostumbrado. En el que dejó clara su posición sobre los actos de violencia en Imbabura y Pichincha.

“Estamos quitándole a los traficantes de combustible y a las mafias los recursos que antes abusaban del gobierno y se los estamos dando a ustedes, pero antes de que a mí me quieran hacer retroceder, pues yo prefiero morir, yo aquí me quedó y aquí voy a estar luchando todos los días”.

A la par, anuncia mano dura para detener y judicializar a los responsables de actos violentos durante las manifestaciones.

“Y a los delincuentes y narcoterroristas, esos los agarramos y los metemos presos, así de sencillo”.

Y la tercera acción es mostrar el respaldo ciudadano a la gestión del gobierno, organizando marchas y luego minimizar las de la oposición.

“Nosotros marchamos hacia la sede del MIC, más de cinco mil personas, y ellos con 300 revoltosos debieron estratégicamente retirarse a otro lado”.

Según el gobierno, en los últimos 10 días, ha entregado USD 350 millones en bonos y compensaciones, de ellos, 11 millones para las provincias de la sierra central.

Este martes, Noboa se reunió con afiliados al Seguro Social Campesino, a quienes ofreció ampliar el beneficio del montepío.

