Jorge Glas inicia su intervención y relata los detalles de su detención el pasado 5 de abril.

"No seré reiterativo con que no podían ingresar a una Embajada", empezó diciendo.

"Estaba hablando por teléfono y escuché los gritos de Roberto Canseco. Considero que debe tener una condecoración porque trató de evitar que ingresen (los policías). Yo abro la puerta (del cuarto), me ponen las linternas en la cara y me apuntan con los fusiles. Estaba en pijama y pedí que me dejen coger mis medicinas. Me tiraron contra la pared, me golpeé la cabeza en la pared, me dieron puntapiés y rodillazos en las caderas, me pisan el cuello.