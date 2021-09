Gobierno planifica diálogo con bancada de Unes

Y aunque enfatizó que desde el Gobierno se pretende llegar a consensos, la funcionaria no descarta que el régimen use otros mecanismos en caso de que esos diálogos no avancen o no rindan frutos.

"En este momento no hemos analizado una muerte cruzada, pero siendo una de las posibilidades que están abiertas constitucionalmente, si es que es necesario, lo consideraremos", precisó.

Otra de las opciones sería una consulta popular en la que los ecuatorianos diriman sobre puntos de discrepancia entre el Ejecutivo y el Legislativo.

El presidente Guillermo Lasso, cuando estaba en campaña, ya hablaba de la posibilidad de ir a consulta, por ejemplo, para preguntar sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

En julio, el asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, aseguró que desde el Gobierno se iba a impulsar este proyecto y que se interrogaría a la población sobre el CPCCS, la minería metálica en fuentes de agua y la transformación del Parlamento en un organismo bicameral y con menos legisladores.

Sin precisar una fecha, Vela ratificó que el Gobierno quiere dialogar con la dirigencia de la Conaie. "No queremos hacer un show mediático", aseveró.