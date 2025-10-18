Corte Nacional ratifica glosa de más de USD 15 millones contra Freddy Elhers por perjuicio en Tame

Un tribunal de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó este viernes 17 de octubre una glosa por más de USD 15 millones contra el exministro de Turismo, Freddy Ehlers, quien ocupó ese cargo entre 2010 y 2013.

La decisión judicial ratifica una resolución de la Contraloría General del Estado (CGE), que estableció la existencia de un daño económico al Estado derivado del arrendamiento de una aeronave Airbus A330 para la operación de la ruta Quito–Nueva York, cuando Ehlers se desempeñaba como delegado del presidente de la República ante el Directorio de Tame EP.

Lea también: El plazo para liquidar TAME se amplía hasta diciembre 2025

Según el informe de la CGE, la contratación del avión se autorizó sin definir previamente políticas empresariales, técnicas ni comerciales para su funcionamiento, lo que generó pérdidas millonarias para la aerolínea pública.

Durante el Gobierno de Rafael Correa, Ehlers no solo estuvo al frente del Ministerio de Turismo, sino que también ocupó cargos clave en la estructura estatal: fue secretario nacional de Desarrollo Humano y posteriormente secretario del Buen Vivir, función que desempeñó hasta 2017.

Revise además: Ecuador vende en Francia su concepto del "buen vivir"