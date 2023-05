El CNE culmina la entrega de credenciales a autoridades electas

El Consejo Nacional Electoral (CNE) terminó este sábado 13 de mayo la entrega de credenciales a las autoridades locales electas en los comicios del pasado 5 de febrero.

Este sábado, las autoridades electas de Tungurahua recibieron sus credenciales, con lo que culmina la entrega en las 24 provincias del país.

En esas elecciones, el oficialismo sufrió una dura derrota al perder el referéndum planteado para hacer reformas en la Constitución, mientras que el correísmo triunfó en las elecciones locales.

Uno de los mayores triunfos del movimiento afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017) se registró en la provincia del Guayas, donde la Prefectura y la Alcaldía de Guayaquil estarán representadas por Marcela Aguiñaga y Aquiles Álvarez, respectivamente.

El triunfo de Aguiñaga y Álvarez significó el fin de unas tres décadas de hegemonía del Partido Social Cristiano en Guayas.

El correísmo también recuperó la Alcaldía en la capital ecuatoriana, Quito, y mañana asumirá el cargo Pabel Muñoz, quien esta semana presentó a su equipo de trabajo, entre los que figuran exministros de Correa.

Una de las prioridades en la Alcaldía de Muñoz estará relacionada con el metro de Quito.

"He sido enfático, no permitiré que se afecte la confianza y credibilidad de la obra más importante de la ciudad: el Metro. He convocado, inmediatamente, a que Metro de Quito, operador y consorcio CL1 expliquen por qué fallaron las pruebas con cobro y la suspensión de las mismas", señaló el viernes en su cuenta de Twitter.

Se refirió así a los problemas presentados en el Metro de Quito, construido por la española Acciona.

El Metro de Quito, cuya construcción comenzó en 2013 con un coste de más de 2.000 millones de dólares, recorrerá la ciudad de norte a sur a través de 15 estaciones con una flota de 18 trenes con una capacidad de aforo de 1.230 personas.