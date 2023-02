Elecciones Ecuador 2023: cruce de declaraciones entre Guillermo Lasso y Cynthia Viteri a un día del cierre de campaña

La mañana de este miércoles 1 de febrero del 2022, el presidente Guillermo Lasso indicó que no votará por Cynthia Viteri para que sea reelegida como alcaldesa de Guayaquil.

Lo hizo durante la inauguración de las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Yavirac, en Quito, en donde cientos de estudiantes se preparan académicamente en artes culinarias. "No les voy a decir por quién voy a votar para alcalde de Guayaquil, pero mejor les contaré por quién no voy sufragar. No votaré por quién ha destruido las finanzas del Municipio de Guayaquil en los últimos cuatro años. Municipio que jamás buscaba endeudarse en el Banco de Desarrollo del Ecuador (BEDE), ahora desesperadamente busca recursos allí porque nadie sabe en dónde están los dineros de esa ciudad".

Pidió a los ecuatorianos que reflexionen y mediten su voto.

