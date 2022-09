El CIES deja sin piso la denuncia del correísmo a Villavicencio: el informe que presentaron es falso

"No existe ni consta en los archivos del CIES, ni en los de algún otro organismo del Estado, un documento que, de forma y de fondo, tenga siquiera relación alguna con aquel denominadocomo CASO RE-AN-S2021-014 FISCALIZADOR".

Él pidió a la Fiscalía que no solo investigue a Villavicencio, sino a todo su entorno familiar , basándose -así lo dijo- en el informe del CIES que daba cuenta de una supuesta trama de empresas y personas beneficiadas. Pero la entidad de Inteligencia asegura que tal documento no existe.

Los detalles de la presunta trama de corrupción se habrían conseguido, según el portal, a través de un “documento clasificado” de inteligencia, aunque aclaraba que no lo había podido corroborar.





Cedeño, que afuera de la Fiscalía dijo que Villavicencio 'cobraba por hacer unas falsas pujas' para beneficiar a empresas farmacéuticas, no ha hecho nuevas declaraciones sobre el tema, pero en Twitter ha publicado el número del informe -que es el mismo que el CIES dice que no es real- para pedir que el documento no se pierda.

Villavicencio, tras el desmentido del CIES, dijo que “ahora el correísmo -y particularmente Fernando Cedeño- deberá enfrentar una acción penal por uso de documentos falsos”.