Discurso explosivo del presidente Lasso le abre nuevos frentes de oposición

Casi todas las semanas y ahora que le faltan 21 días para cumplir un año al frente de la Presidencia de la República, Guillermo Lasso, realiza polémicas declaraciones que llaman la atención ante la opinión pública. Las últimas fueron la noche del 29 de abril a un medio televisivo de Loja, sur del Ecuador, en las que bautizó “mellizos conspiradores” al expresidente Rafael Correa y exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.

A su criterio, ambos se unieron para complotar en su contra. “Desde el primer día de mi gobierno están viendo cómo desestabilizan la democracia ecuatoriana. Eso es lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. No es un problema de una institución, sino de dos señores que no soportan que Guillermo Lasso esté en la Presidencia del Ecuador”, expresó el Jefe de Estado.

Acotó que Correa “le tiene miedo” y Nebot “lo odia” porque no tuvo la valentía para ser candidato presidencial y ahora se quedó en su casa. “Están juntitos los dos porque los une el temor de quién va a ser el contralor, de que siga la actual fiscal general, de que siga el procurador, de todos los fantasmas que los persiguen por esa conciencia sucia. Si se atreven a acercarse al límite de pretender destituir al presidente y desestabilizar la democracia estos dos malos ciudadanoo. El uno, prófugo de la justicia, que no se soporta ni al verse al espejo. El otro, un envidioso nada más y que ha agarrado por cogerme odio”.

Un día antes, el 28 de abril, durante el evento que se organizó para anunciar que el uso de la mascarilla no será obligatorio en espacios abiertos y cerrados, el Jefe de Estado arremetió contra los empresarios y banqueros que “nos vienen a decir que tienen una residencia tributaria en España y no pagan impuestos en el Ecuador. Esos malos ecuatorianos no han contribuido con la principal obra del Gobierno. Son egoístas ¿Quieren oír un nombre? se los voy a decir. Fidel Egas Grijalva es aquel rico que no paga impuestos en Ecuador”.

Analistas políticos consideran que las fuertes declaraciones de Lasso, en las que frecuentemente pierde los estribos, son un reflejo de la inestabilidad que vive el Gobierno. Además, lo preocupante es que se abre nuevos frentes políticos en su contra.

Para el catedrático Andrés Crespo, un hecho que llamó la atención fue observar por televisión la expresión en los rostros de los ministros y demás funcionarios que escuchaban a Lasso mientras hablaba sobre los banqueros y demás empresarios que no pagan impuestos. “Se notaba su incomodidad”.

A su criterio, el Jefe de Estado no ha demostrado tener la sagacidad propia del político que actúa con tranquilidad y estratégicamente. Al contrario, aunque se muestra como un hombre calmado con la frase del 'Ecuador del encuentro', tiene exabruptos que minan su imagen y se nota una falta de experiencia política.

De otro lado, el politólogo Gustavo Gaytán señala que Lasso solo busca demostrar forzadamente que gobierna para la gente y utiliza un discurso anti empresarios y banqueros, pero eso es contradictorio porque él estuvo al frente del Banco de Guayaquil y pocos ciudadanos le creen.

Considera que las aseveraciones desacertadas de Lasso son frecuentes y estas le pasan factura en cuanto a su credibilidad. Lo mismo ocurrió cuando hizo referencia a un triunvirato de la desestabilización integrado por Rafael Correa, Jaime Nebot y Leonidas Iza o con las denuncias en contra de asambleístas porque se negó la Ley de Inversiones.