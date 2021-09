Defensor del Pueblo pide disculpas al país y denuncia supuesta intoxicación en casa de exministro de Salud

Carrión explicó, por ejemplo, que el sábado 15 de mayo de 2021 acudió al departamento del exministro de Salud, Mauro Falconí, para buscar documentos sobre las denuncias de corrupción durante la campaña de vacunación contra el COVID-19.

Sin embargo, según el defensor, "algo ocurrió" con la comida y la bebida que ingirió.

"Me sirvieron unas alitas de pollo. El único que las comió fui yo, ellos no probaron, a mí no me pareció extraño. Luego, con los hechos, demuestran que indudablemente algo debió pasar ahí. Luego me ofrecieron un par de copas de vino y hasta ahi yo recuerdo", expuso.

Carrión señaló además que los videos difundidos en redes sociales sobre la riña que mantuvo con Falconí y el forcejeo con la pareja del exministro son incompletos, descontextualizados y que no son pruebas para sustentar el juicio político.

No obstante, los legisladores interpelantes consideran que son pruebas inequívocas de las irregularidades cometidas por el defensor.

"Hay incumplimiento en el toque de queda y también en el mal uso de los bienes y recursos del Estado", aseveró Guamaní.

De su lado, Vanegas espera que la Comisión de Fiscalización recomiende al Pleno de la Asamblea la censura y destitución del servidor público.

El informe final del juicio politico será presentado la proxima semana.