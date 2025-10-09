Política
09 oct 2025 , 16:58

La concejal de Durán, María Eugenia Barreiro, renuncia a su cargo

María Eugenia Barreiro (PSC) presentó su renuncia irrevocable este 9 de octubre. Su suplente, Juan Miguel Morocho, se alista para asumir el cargo. La decisión se da en un contexto de creciente inseguridad para funcionarios del cantón.

   
    María Eugenia Barreiro (PSC), concejal de Durán presentó su renuncia irrevocable este 9 de octubre.( Redes Sociales )
La concejal urbana principal del cantón Durán, María Eugenia Barreiro Sánchez, presentó este miércoles su renuncia irrevocable al cargo que ejercía desde el 15 de mayo de 2023. La decisión fue dirigida al alcalde Luis Chonillo a través de un oficio ​​​​​​con fecha 9 de octubre.

Lea también: Tres ataques casi simultáneos sacuden Durán

Este ha sido un tiempo de aprendizaje, de crecimiento y también de la gran satisfacción que deja el servicio público cuando se lo ejerce con amor, respeto y humildad”, escribió Barreiro en su carta, donde también expresó “infinita gratitud” a su cantón y el deseo de que “Durán viva mejores días”.

La renuncia ocurre poco después del asesinato del edil Hugo Obando, registrado el pasado 27 de septiembre, un hecho que generó conmoción en el municipio y elevó las alertas por la seguridad de los funcionarios públicos.

Lea: Un policía fue asesinado en atentado contra Hugo Obando, concejal de Durán

“Con infinita gratitud a mi querido cantón y el deseo de que Durán viva mejores días, me despido.”, dijo María Eugenia Barreiro, en su carta de renuncia

Juan Miguel Morocho Valarezo, suplente de Barreiro, se alista para asumir la curul. Morocho fue director de Legalización de Asentamientos Irregulares durante la gestión del exalcalde Dalton Narváez y es considerado cercano al excandidato a la Alcaldía, Rodrigo Aparicio.

Hasta el momento, el Cabildo no ha emitido un comunicado oficial sobre la dimisión de Barreiro ni sobre la posesión de su reemplazo. Sin embargo, internamente se comenta que existe un ambiente de temor dentro del Concejo Municipal.

El asesinato de Obando, aún sin resolverse, y las crecientes intimidaciones a miembros del cuerpo edilicio reflejan el complejo escenario de inseguridad que atraviesa Durán, uno de los cantones más golpeados por la violencia en el país.

