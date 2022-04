Abogados de Glas alertan a relatorías de la ONU la situación de su defendido

Urgió entonces al Gobierno a adoptar acciones inmediatas para resguardar su seguridad y bienestar , incluyendo el otorgamiento de medidas alternativas a la detención, tales como la liberación anticipada u otras medidas no privativas de libertad.

Vigilancia permanente

Los ministros de Gobierno, Francisco Jiménez, y de Interior, Patricio Carrillo, reiteraron que harán su mayor esfuerzo para vigilar a Glas, quien ya cuenta con un seguimiento policial permanente.

No obstante, precisaron que no es posible garantizar al 100% que no pudiera fugarse o solicitar asilo político en una embajada, pese a que entre las medidas restrictivas impuestas por el juez está la prohibición de abandonar el país y la obligación de comparecer una vez al mes ante un juzgado.

Los dos ministros defendieron la intención del Gobierno de revertir la medida a través de los mecanismos judiciales, sin una intervención del presidente o del Ejecutivo que vulnerase la división de poderes en la que se basa una democracia.

Jiménez también detalló que se solicitó a la Justicia medidas más restrictivas que permitan una vigilancia más detallada de Glas, como comparecencias más frecuentes ante el juzgado y el uso de un grillete electrónico que permita saber la ubicación de la persona.

Jorge Glas entró en prisión a finales de 2017 y fue condenado a ocho años de cárcel por "asociación ilícita" en un caso relacionado con la trama de sobornos de la compañía brasileña Odebrecht, mientras que luego fue sentenciado en otro caso de financiación ilegal de su movimiento político.

Él fue vicepresidente durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y por pocos meses al inicio de su sucesor, Lenín Moreno (2017-2021).