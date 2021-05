Pichincha: Más del 60% de los infectados por COVID-19 son jóvenes entre los 20 y 40 años

6 de cada 10 personas que se han contagiado de COVID-19 en Ecuador son jóvenes, según datos del Colegio de Médicos de Pichincha y estarían en un rango de 20 a 49 años, pero no solo se ha elevado la transmisión del virus en este grupo, también creció la mortalidad.

Hace un año los adultos mayores eran los mpas vulnerables al virus, pero la llegada de nuevas variantes del COVID-19, cambió este panorama.

Lo que se confirma en los hospitales, en el de la Policía por ejemplo, se registran más muertes de pacientes desde los 30 años de edad, según explica su director Javier Buitrón.

Pero no solo las nuevas cepas serían las culpables de que el virus hoy perjudique a los más jóvenes, sino el relajamiento de este sector poblacional.

Incluso el número de personas jóvenes que están falleciendo por el virus, podría ser mayor. Pero de esto no existen datos en el Ministerio de Salud, a los que Ecuavisa pidió información y manifestaron que lo están gestionando. Sin embargo no informaron cuando podremos contar con estos datos. También se pidipo información a los hospitales del IESS, quienes aseguraron que ya no son fuente oficial del tema COVID-19.