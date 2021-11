Resultados en Nicaragua dan a Ortega una aplastante victoria en unas elecciones que EEUU calificó de "pantomima"

Sin embargo, medios como La Prensa de Nicaragua mostraron imágenes de centros de votación prácticamente vacíos y aseguraron que simpatizantes sandinistas dispusieron de camionetas para movilizar a votantes y ocultar el abstencionismo.

La oposición excluida de participar en las elecciones y nicaragüenses en el exilio lanzaron campañas pidiendo no votar "para no legitimar a la dictadura Ortega-Murillo", así como no salir de sus casas y mantener las calles de Nicaragua vacías. Rosario Murillo es la esposa de Ortega y vicepresidenta.