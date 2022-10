Ratas, huesos y barro: los alimentos del hambre que la gente desesperada come para sobrevivir

"Mi familia depende de la piel y los huesos desechados"

"Los carniceros suelen decirme que no tienen huesos", se quejó Lindinalva. Por ello tiene que comer lo menos posible, para guardar alimento si no encuentra alternativas.

"La carne de rata es la única que puedo permitirme"

"He estado comiendo ratas desde la infancia y nunca he tenido ningún problema de salud. Alimento a mi nieta de dos años con ratas. Estamos acostumbrados", dice Rani, del sur de India.

"No llueve y no crece nada en mi granja", dijo.

"Mis hijos y yo sobrevivimos con frutos rojos de cactus"

"No llueve y no hay cosecha. No tenemos nada que vender. No tenemos dinero. No puedo permitirme comer arroz".