Palestinos lloran la muerte de la periodista Shireen Abu Akleh

Cortejo fúnebre

Sus amigos lloran

“Todavía no puedo creer que haya muerto asesinada de esta manera, a manos de las fuerzas israelíes. Ella siempre se apegaba a los protocolos de seguridad, sabía cómo actuar en las zonas muy peligrosas, así que estoy segura que fue blanco de las fuerzas israelíes”, indicó Juman Quneis, una profesora de periodismo en la Universidad de Birzeit de 45 años y amiga cercana de Shireen desde hace dos décadas.

Vestida de oscuro y con el pelo envuelto en una pañoleta dorada, Quneis señaló que en sus clases usa como ejemplo el trabajo de Akleh, a quien describió como una persona "muy tímida, muy amable, muy cálida y muy muy honesta".

"No hay un periodista en Palestina que no la ame, ella era la mejor y una persona ejemplar”, aseveró sobre su amiga, quien no estaba casada y tenía pocos amigos porque "siempre estaba muy ocupada en el trabajo".

Para su compañero Wisam Hamad, productor de la cadena catarí, "la muerte de Shireen es una catástrofe no solo para Al Yazira sino para todos los medios y periodistas".

"Infinidad de jóvenes mujeres escuchaban a Shireen desde hace décadas y se hicieron periodistas por ella", agregó sobre la veterana reportera, una "gran influencia además de una gran persona".

Hamad culpó al Ejército israelí de su fallecimiento -al igual que la Autoridad Nacional Palestina-, y denunció que su muerte es un nuevo intento por silenciar a los medios y ocultar la verdad. "Este caso debe servir para motivar un cambio, algo que debe hacerse para proteger a los periodistas" palestinos, puntualizó.